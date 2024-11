Prefeita Fernanda Hassem entrega novos banheiros no bairro Marcos Galvão, em Brasiléia

A prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem, realizou a entrega de novos banheiros para moradores do bairro Marcos Galvão. O projeto foi viabilizado através de uma emenda parlamentar do ex-deputado federal Flaviano Melo.

A ação faz parte de um conjunto de iniciativas para melhorar as condições de saneamento e promover a saúde e bem-estar da população daquele bairro.

Segundo a prefeita, a ação tem como objetivo atender a uma das principais demandas da região, proporcionando infraestrutura básica para famílias que, até então, conviviam com a falta de banheiros em suas residências.

“Estamos trabalhando para garantir que cada cidadão de Brasiléia tenha o direito a um ambiente digno e saudável em sua casa. A entrega desses banheiros representa um avanço importante para a nossa cidade, principalmente para as famílias contempladas do Marcos Galvão, que agora contarão com uma melhoria significativa no seu dia a dia”, destacou Fernanda Hassem.

Além de proporcionar mais conforto e higiene para as famílias, o projeto também traz benefícios à saúde pública, contribuindo para a redução de doenças e melhorando a qualidade de vida da população.

A prefeita afirmou que o trabalho não para por aí e que a prefeitura continuará buscando soluções para outras áreas da cidade que ainda carecem de infraestrutura básica. Ela ressaltou que o objetivo é transformar Brasiléia em uma cidade cada vez mais justa e igualitária para todos os seus cidadãos.

Veja fotos: