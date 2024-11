Prefeitos eleitos no Acre ainda não prestaram contas e podem perder o mandato; saiba mais

A Justiça Eleitoral apresentou os dados referentes aos candidatos que não realizaram a prestação de contas com os gastos de campanha dentro do prazo pré-estabelecido.

Ao todo, 86% dos concorrentes fizeram o envio dentro do tempo correto, que se encerrava na última terça-feira (5), com apenas 14% não cumprindo o prazo. Além disso, entre aqueles que foram eleitos, a porcentagem sobe para 98%.

Mesmo com o atraso, os candidatos ainda podem submeter seus orçamentos, porém ficam sujeitos a sanções, a depender das análises feitas pelos juízes eleitorais responsáveis.

Dentre os que não apresentaram as documentações necessárias dentro do período estão Carlos Armando de Souza, eleito prefeito de Brasiléia e Valdélio José do Nascimento, também prefeito, em Marechal Thaumaturgo. Entre os vereadores, temos Leisandro Jorge André Lopes e Marcos Tibúrcio dos Santos, ambos de Brasiléia, que apresentaram as contas apenas um dia após o prazo.

É importante ressaltar ainda que os prefeitos eleitos inadimplentes quando ao documento que detalha as arrecadações e gastos podem sofrer consequências, entre elas, não serem diplomados, consequentemente não podendo tomar posse.

Para além do envio, em caso de reprovação das contas, os eleitos podem perder seus mandatos, e aqueles que não se consagraram vitoriosos nas eleições podem tornar-se inelegíveis e ficam impedidos de serem empossados em concursos públicos.