PRF cumpre mandado de prisão por roubo durante fiscalização na BR-364

Durante uma operação de fiscalização de trânsito e combate ao crime realizada no sábado (23), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem com mandado de prisão em aberto por roubo. A abordagem ocorreu no km 115 da BR-364, em frente ao Posto da PRF.

O suspeito era passageiro de um táxi que seguia para Porto Velho/RO. Após consultas nos sistemas de segurança, os agentes confirmaram o mandado de prisão por roubo em desfavor do homem. Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Flagrantes (DEFLA) com sua integridade física preservada.

A ação reflete o compromisso da PRF com a segurança nas rodovias e no combate à criminalidade, garantindo a aplicação da lei e a proteção da sociedade.