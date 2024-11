Primeira paciente de Covid-19 no Acre relembra criação de auxílio por candidata à presidência da OAB-AC

Empatia, preocupação, ajuda e atenção. É assim que a advogada Isabela Fernandes, a primeira paciente diagnosticada com Covid-19 no Acre durante a pandemia de coronavírus, descreve a atuação da candidata à Presidência da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Acre (OAB-AC), Marina Belandi, durante o período mais difícil da advocacia no estado. A advogada, que já compôs a gestão da entidade, foi a responsável por idealizar e implantar o auxílio financeiro que beneficiou os operadores do Direito acometidos pela doença.

Durante os anos em que o problema afetou as sociedades em todo o planeta, a iniciativa de Belandi foi essencial para garantir bem-estar, dignidade e combater o preconceito contra os atingidos pelo vírus, que no Brasil ceifou mais de 700 mil vidas. “Fiquei 18 dias na UTI, sendo que em 13 deles estive entubada. Ninguém sabia se eu voltaria, falei com a Marina e ela me deu total apoio com palavras de ânimo e força, além dos atos da OAB, demonstrando grande cuidado com a situação”.

Isabela recorda que a OAB-AC se reinventou para suprir a demanda urgente com ações como doação de cestas básicas aos afetados, assistência médica para a classe e diversas outras ações que minimizaram o impacto entre a advocacia. “Tenho muito orgulho de estar aqui e contar essa história, muitos não tiveram esse privilégio. A Marina acompanhou de perto o meu e os casos de diversos outros colegas. Ela sempre foi desprendida de vaidade e realmente sente a dor dos colegas como se fosse a dela. Para além do profissional, ela é um ser humano de coração grande”.

A afirmativa da profissional é reforçada pelo advogado Edinaldo Monteiro. Ele, que contraiu covid e dengue ao mesmo tempo, e a família, foram afetados de uma só vez, com o agravante de todos os familiares morarem em casas separadas, o que impossibilitava um auxiliar o outro. De acordo com ele, que afirma ser extremamente grato pelas tomadas de ação da Ordem no período, a prontidão de Marina Belandi e demais membros da Seccional Acre e da Caixa de Assistência dos Advogados do Acre (CAA-AC) foram essenciais para a recuperação de centenas de profissionais.

“Foi um momento bastante difícil, eu precisava muito de ajuda por não poder estar com meus familiares e eles estarem doentes sem poderem me ajudar de nenhuma forma. Fiquei muito fraco devido à dengue, que junto com a covid debilitou minha saúde com mais força. A Marina sempre se fez muito presente nesse momento difícil da minha vida, junto com outros colegas. Ela ia na minha casa frequentemente, sempre levando alimento, medicação ou algo que eu precisava. Gratidão é o sentimento que fica para sempre. É algo que não tem preço, sou muito grato”, diz Monteiro.