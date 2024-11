Problemas na catraca, confusão e gás de pimenta marcam entrada de torcedores do Flamengo na Arena MRV

A entrada de torcedores do Flamengo na Arena MRV antes da final da Copa do Brasil, contra o Atlético-MG, foi muito problemática. Houve demora para a liberação do acesso, gás de pimenta e invasão no local.

O ge apurou que muitos torcedores reclamaram de um problema nas catracas nas quais as pessoas deveriam passar seus respectivos ingressos. Com a falha no sistema, os funcionários liberavam de 10 em 10 torcedores e travavam

Não bastasse isso, torcedores que estavam sem ingresso conseguiram invadir. Diante dessa movimentação, a Polícia Militar agiu com gás de pimenta. A confusão começou às 14h e se estendeu por muito tempo.