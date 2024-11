Professor flagra alunos fazendo sexo em bloco de curso da UFAC e dá sermão; ASSISTA

Um professor da Universidade Federal do Acre (Ufac) flagrou na última sexta-feira (29) dois alunos em uma sala de aula no bloco de nutrição da instituição durante ato sexual.

Um video mostra o momento em que o casal envergonhado veste as roupas, enquanto o docente que está junto com outras pessoas, possivelmente estudantes, dá um sermão no homem e mulher.

Até o momento a universidade não se manifestou sobre a ocasião. Para especialistas, a prática dentro de Campus é motivado por pouca maturidade e consumo alcoólico.

Veja o vídeo: