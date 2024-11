Pupilo de Bocalom garante que não haverá ‘racha’ por conta da presidência da Câmara

O vereador eleito Joabe Lira (União Brasil), atual secretário de Cuidados com a Cidade de Rio Branco e conhecido por ser o ‘pupilo’ do prefeito Tião Bocalom, se colocou nas últimas semanas na disputa pela presidência da Câmara Municipal da capital para a próxima legislatura. Ele chegou a dizer que conversou com a Direção Nacional e Estadual do partido dele para viabilizar a candidatura.

Contudo, além dele, outros vereadores da base do prefeito Tião Bocalom e que estiveram na coligação encabeçada por ele e Alysson Bestene, também colocaram o nome da disputa – entre eles o trio do Progressistas: Samir Bestene (favorito), Elzinha Mendonça e Bruno Moraes. Além do atual presidente, Raimundo Neném, do PL.

Apesar de ter todos esses nomes do mesmo grupo querendo a cadeira da presidência, Joabe garantiu que a decisão final não vai causar um racha entre os partidos aliados de Bocalom e Alysson.

“Temos dialogado com os outros vereadores de outros partidos, outros dirigentes partidários. Nós entendemos que através do diálogo, das propostas que nós temos, tenho certeza que ao final nós iremos chegar em uma aliança que seja em consenso”.

“Isso [a candidatura dele] não vai causar nenhum tipo de problema. Nós queremos fortalecer o legislativo e acredito que entraremos em um consenso. Estamos dialogando”, completou.

Joabe lembrou que antes do Progressistas de Alysson entrar na chapa de Bocalom, o vice-prefeito seria indicado pelo partido dele, o União Brasil, que decidiu abrir mão dessa indicação para a construção da coligação.

“Entendemos que o União Brasil foi um dos primeiros partidos que compuseram a aliança com o PL para a reeleição do prefeito Tião Bocalom. O vice viria do União Brasil. No entanto, depois que o PP acenou que iria participar da aliança, o partido abriu mão da vice. Foi uma decisão muito acertada. Nós entendemos então que o UB também precisa participar desse projeto de muito trabalho e responsabilidade com o nosso município”, destacou Joabe.

O União Brasil quer o cargo

O secretário de Saúde de Rio Branco, Dr. Nogueira foi exonerado do cargo. Ele era uma indicação do União Brasil, partido da base do prefeito Tião Bocalom.

Ao que tudo indica, o partido pretende continuar com o comando da secretaria e vai indicar o vereador Raimundo Castro como substituto. Ele não consegui se reeleger e é um dos parlamentares mais próximos do prefeito na Casa.

O União Brasil é um dos partidos com as maiores bancadas na Câmara a partir de 2025. Nas eleições deste ano, conseguiu eleger três parlamentares – Joabe Lira, Matheus Paiva e Rutênio Sá.

Bocalom sabe da importância do apoio do partido na gestão e deve considerar a indicação.

Bittar deve entrar no jogo

Vale lembrar que o União Brasil é o partido do senador Marcio Bittar, principal aliado do prefeito Tião Bocalom. Ele quem uniu os partidos de direita para a reeleição do prefeito. Caso haja o mínimo sinal de racha, caberá a ela resolver o impasse internamente no partido, que conta com outro senador – Alan Rick, e três deputados estaduais e federais.

