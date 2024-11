Quadrilha especializada em roubos de caminhonetes é condenada a mais de 120 anos de prisão

A quadrilha conhecida como “Tropa do Mantém”, especializada em roubos de caminhonetes em Rio Branco e com conexões criminosas em outros estados, foi desmantelada pela Polícia Civil do Acre. As informações foram divulgadas, nesta sexta-feira (01).

Cada um dos indiciados recebeu uma sentença de 17 anos e 3 meses de prisão, somando mais de 120 anos de pena total.

“Todos os envolvidos na “Tropa do Mantém” estão atualmente presos, o que representa uma vitória importante para a sociedade e um reforço na confiança do trabalho realizado pela PCAC”, informa o delegado titular da DCORE, Leonardo Santa Bárbara.

A investigação, que teve início após uma série de assaltos ocorridos em dezembro de 2022 no bairro Habitasa, em Rio Branco, levou à prisão e posterior condenação de sete integrantes da quadrilha.