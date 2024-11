Quase 5 mil servidores recebem prêmio de valorização do servidor nesta quinta, diz Gladson

O Governo do Acre anunciou na última terça-feira (12) que 4.799 servidores do Estado vão receber o pagamento do Prêmio Anual de Valorização Profissional (PVP).

Em vídeo, o governador Gladson Cameli anunciou que o pagamento começará a ser feito nesta quinta-feira, 14 de novembro, conforme dito anteriormente pelo Governo do Estado.

“Olá, meus amigos. Como todos sabem do meu respeito por todos os servidores do nosso estado que nos ajudam a diminuir as diferenças e fazemos um grande trabalho em prol da sociedade. Em comemoração, em agradecimento, quero comunicar hoje o pagamento da PVP de todos os servidores para mais de 4.799 servidores. Todos esses servidores irão receber o Prêmio de Valorização do Servidor”, disse.

Gladson também falou que o investimento será de R$ 8,6 milhões. “É com transparência, determinação, valorizando quem realmente nos ajuda que nós vamos continuar seguindo. Começamos a pagar hoje”, finalizou.

Os servidores beneficiados são do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), Instituto Socioeducativo (ISE), Polícia Militar (PMAC), Corpo de Bombeiros (CBMAC) e Casa Civil.

VEJA O VÍDEO: