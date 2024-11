Radialista do Acre e mãe fazem sucesso nas redes sociais durante férias na Paraíba

O radialista e influenciador Patrick Tavares, de 40 anos, está curtindo férias ao lado da mãe, Glória Tavares, de 65 anos, em João Pessoa, na Paraíba. A dupla, natural de Cruzeiro do Sul, Acre, compartilha nas redes sociais cada momento da viagem, encantando seus 56,8 mil seguidores no Instagram. Não é a primeira vez que Patrick aproveita as férias com a mãe, mas cada novo destino traz mais histórias e interação com o público que o acompanha fielmente.

Os registros da viagem incluem passeios turísticos, refeições e momentos descontraídos, e a parceria entre Patrick e Glória vem rendendo elogios de seguidores e amigos. “Isso é admirável mesmo o reconhecimento que você tem pela sua mãe”, comentou um internauta. Os vídeos e fotos mostram não apenas as belezas da Paraíba, mas também o carinho e a amizade entre mãe e filho, que é o que mais chama a atenção dos fãs.

A viagem de Patrick e Glória tem gerado um engajamento acima do comum, especialmente entre os cruzeirenses, que comentam e interagem com as publicações, deixando mensagens de incentivo e afeto.

Veja fotos cedidas para coluna:

Veja alguns depoimentos cedidos para nossa coluna: