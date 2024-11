Representação do Governo em Brasília participa de seminário nacional de prefeitos para reforçar parcerias em favor do Acre

A importância da união e da parceria entre Estado e municípios em favor do Acre foi destacada pelo secretário da Representação do Governo do Acre em Brasília (Repac), Fabio Rueda, ao participar do Seminário Novos Gestores 2024-2028. O evento reuniu prefeitos recém-eleitos nesta terça-feira, 5, na capital federal, e foi promovido pela Confederação Nacional dos Municípios (CNM).

Reforço, neste sentido, explicou Rueda, foi o objetivo da participação no seminário, dentro da função da Repac “de fazer a ligação entre as secretarias do Estado, as secretarias municipais e a própria governança municipal com as instituições da União, tanto governamentais quanto não-governamentais”. Trata-se, explicou, de oportunidade neste sentido.

“É uma grande oportunidade para que a gente possa estreitar esses laços e trabalhar junto com os nossos prefeitos no entendimento das necessidades e particularidades de cada um dos municípios”, disse o secretário, ressaltando a importância dos debates.

O evento abordou desde a realidade dos municípios ao meio ambiente e questões climáticas, à reforma tributária, saúde, educação, transporte, mobilidade urbana, habitação e Inteligência Artificial (IA). “É um momento de informação e de construção muito relevante, e a Repac faz o seu papel, dando suporte aos nossos prefeitos para que a gente continue trabalhando melhor e cuidando das pessoas do nosso Acre”, explicou Rueda.

O seminário está sendo realizado por etapas e reúne prefeitos por regiões. Nesta terça-feira, participaram prefeitos das regiões Norte e Centro-Oeste – exceto Mato Grosso do Sul –, além dos estados do Maranhão e do Piauí. O mote são os “Desafios e caminhos para uma gestão inovadora e eficiente”.

Reforço

Secretário Fabio Rueda e o prefeito Tião Bocalom, durante seminário para prefeitos realizado pela Confederação Nacional do Municípios. Foto: Wesley Moraes/RepacFabio Rueda aproveitou para reforçar diálogos e apoios em favor do Acre com diversos prefeitos acreanos eleitos e reeleitos, entre eles o prefeito de Rio Branco e presidente da Associação dos Municípios do Acre (Amac), Tião Bocalom, que destacou a importância do reforço na aproximação do governo do Estado com os Municípios por meio da Repac.

“Eu acho que isso é muito importante porque cria, realmente, um clima de desenvolvimento total dentro do estado”, disse Bocalom, afirmando que, ao fim, a União e os estados são formados pelos municípios. “Então, eu tenho certeza absoluta de que essa nova postura da Repac aqui em Brasília vai ajudar muito os nossos prefeitos”, afirmou.

Fábio Rueda também dialogou com representantes municipais como o Padeiro – prefeito eleito do Bujari -, e Manoel Maia – prefeito reeleito de Capixaba -, o vereador e vice-prefeito eleito de Capixaba, Amilton Costa, além de outros gestores municipais e estaduais.