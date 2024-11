Rock The Mountain: de Anitta a Zeca Pagodinho, veja line-up completo e horários de sábado e domingo

Em sua 11ª edição, o festival Rock The Mountain, que acontece em dois finais de semana em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, começou na sexta-feira (8) com uma inédita Noite de Abertura, que teve como atração principal a cantora e compositora americana Erikah Badu. Debaixo de bastante chuva, o público curtiu ainda shows de Fat Family, Djonga e mais artistas.

No sábado (9), o evento volta a ocupar o Parque Municipal Prefeito Paulo Rattes, em Itaipava, com muita música em onze palcos: entre as atrações principais, O Grande Encontro, com Elba Ramalho, Geraldo Azevedo e Alceu Valença, Zeca Pagodinho, Pablo Vittar, e Matuê. A cantora Preta Gil, que se apresentaria nesta data e cancelou sua participação devido ao tratamento de um câncer no intestino, foi substituída por Pitty. A previsão é de chuva leve para a tarde.

No domingo (10), a chuva deve dar um trégua para o aguardado show de Anitta, que acaba de ser indicada ao Grammy com o recém-lançado “Funk generation”, e as apresentações de nomes como Seu Jorge, Joelma, Planet Hemp, Nando Reis, Letrux e Nação Zumbi. Além dos shows, o festival conta com área de alimentação, tirolesa, balão, roda gigante, instalações de arte, horta, além de área de reciclagem.

O festival volta a ocupar o parque no fim de semana seguinte, com apresentações dos mesmos artistas. Confira abaixo a programação completa deste fim de semana, com os horários dos shows:

Sábado (9)

Palco Floresta

13h40 – Mãeana

15h30 – O Grande Encontro (Alceu Valença, Geraldo Azevedo e Elba Ramalho)

17h30 – Zeca Pagodinho

20h05 – Pabllo Vittar

22h15 – Matuê

Palco Estrela Bradesco

12h50 – Naieme

14h40 – Mahmundi

16h30 – Àttooxxá

18h55 – Pitty

21h15 – CPM 22

23h20 – Papatinho

Palco Mangolab

12h30 – Bela Ciavatta

14h20 – Carol Juno

16h20 – Os Garotin

18h40 – Amaro Freitas

20h40 – Ana Frango Elétrico

23h40 – Mv Bill

Domingo (10)

Palco Floresta

13h10 – Duda Brack

15h – Mart’nália

17h – Seu Jorge

18h – Joelma

21h10 – Anitta

23h30 – Planet Hemp

Palco Estrela Bradesco

12h20 – Josyara

14h10 – Baile Reggae da Céu

16h – Letrux

18h – Nando Reis

20h10 – Nação Zumbi

22h50 – Buchecha e Bonde do Tigrão

Palco Mangolab

12h10 – Bebé

13h45 – Juliana Linhares

1h15 – Nova Orquestra part. Clara

16h – Final Copa do Brasil (Flamengo x Atlético Mineiro)

18h40 – Ed Motta

20h30 – Boogarins

22h30 – Urias

Serviço