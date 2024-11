Saiba os bastidores do aniversário de 1 ano da filha de Neymar

A segunda comemoração do primeiro aniversário de Mavie, filha de Neymar e Bruna Biancardi, realizada na mansão do jogador, em Mangaratiba, foi um acontecimento e reuniu amigos e familiares, no sábado (9/11).

Mas a Coluna Fábia Oliveira, que tem amigos em todos os cantos, descobriu alguns detalhes exclusivos e um tanto quanto curiosos. O primeiro deles, queridos leitores, é que as pessoas contratadas tiveram seus telefones “guardados” enquanto estavam no evento, que recebeu o nome de Ateliê de Arte.

A equipe do casal justificou aos prestadores de serviço que a medida foi tomada para evitar cliques indesejados e incômodos aos convidados. Com isso, os fornecedores não puderam registrar seus trabalhos durante a festa, ficando “reféns” apenas das imagens divulgadas pelos pais da aniversariante.

Outra coisa que chamou a atenção das fontes desta colunista que vos escreve foi a ausência de alguns amigos, do Neymar, que não foram vistos por lá, como o promoter David Brazil.

Já Luciano Huck, que faz parte do grupo que eles autointitulam ‘diretoria” esteve na comemoração. Outros integrantes, como Rafael Zulu, Bruninho, Gabriel Medina também marcaram presença. Apenas Thiaguinho não compareceu, pois estava em Belo Horizonte para um show.

A comemoração contou com apresentações de Rogerinho, Mumuzinho e Mari Fernandez.

Primeira comemoração na Arábia Saudita

Bruna Biancardi e Neymar comemoraram o primeiro aninho de vida da filha Mavie, no início do mês passado. O casal convidou familiares e amigos para um resort de luxo, na Arábia Saudita, para a importante data.

Os pombinhos chegaram ao local de helicóptero. Pelo Instagram, Bruna comentou sobre a escolha: “Chegamos no paraíso, viemos passar o aniversário da Mavie aqui no Red Sea, já viemos outra vez, mas agora vamos passar mais dias, com a família e amigos para comemorar o ano dela”, declarou.

Localizado na ilha de Ummahat, conhecida como Maldivas da Arábia Saudita, o resort St. Regis Red Sea Resort, tem diárias que variam entre R$ 10 mil e R$ 13 mil. O casal já viajou com a filha para o local, neste ano, mas pouco mostrou pelas redes sociais.

O estabelecimento conta com carrinhos de golfe para os hóspedes se locomoverem, suítes, bagalôs sobre a água e uma grande vila para as famílias.

Inclusive, pessoas próximas a Neymar Jr. e Bruna Biancardi participaram da comemoração. A revelação foi feita pela influencer, também pelos stories: “Vamos passar mais dias, com a família e amigos para comemorar o ano dela”, declarou.