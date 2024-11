Saiba por que a Crocs está sendo banida em escolas nos Estados Unidos

Inseridos nas tendências de moda e práticos para atividades cotidianas, os tamancos da Crocs são escolhas confortáveis para os jovens dos Estados Unidos irem à escola. Entretanto, os calçados têm motivado distrações entre os estudantes, colocando a marca na mira do corpo docente das instituições estaduais.

Nos Estados Unidos, é comum que os estudantes escolham peças de roupas confortáveis, até pijamas, para passarem o dia letivo. Nesse cenário, os calçados slip-on feitos de espuma se tornaram a principal escolha entre os alunos, mas os tamancos preocupam os docentes por um simples motivo: os estudantes não param de tropeçar.

Boa parte das escolas são feitas com piso vinílico, que, em contato com o material emborrachado da Crocs (patenteado pela marca como Croslite), causa uma forte aderência ao chão, derrubando qualquer um que usa o calçado. Os casos de acidentes com os Clogs são tão comuns que se tornaram trend no TikTok, com filmagens de estudantes caindo ou exemplificando as quedas de forma humorística. Confira o vídeo clicando aqui.

Como resposta aos incidentes, escolas em mais de dez estados baniram as Crocs como uma medida protetiva aos alunos. Outro problema levantado pelas instituições são os Jibbitz — os acessórios presos ao calçado —, pois os estudantes realizam trocas e customizam seus modelos durante o período de aula, além das confusões motivadas pelos mesmos.

Uma das instituições que tomou providências, a LaBelle Middle School, em Port La Belle, na Flórida, adicionou uma restrição específica aos calçados no código de vestimenta da escola. “Não são permitidos Crocs”, destaca o dress code escolar, após enfatizar o uso de calçados justos ao pé e com proteção no calcanhar.

O futuro da Crocs

Segundo analistas do mercado, caso o banimento da marca alcance proporções maiores, a medida pode impactar diretamente os lucros da empresa. Já no relatório deste trimestre — que contempla o período de volta às aulas de 2024 nos Estados Unidos — apresentado pela Crocs em 29 de outubro, as vendas da marca cresceram apenas 0,4%, marcando o ponto mais baixo desde 2020.

Apesar do quadro atual, a empresa reconquistou o prestígio entre os jovens durante a pandemia da Covid-19 devido às colaborações inusitadas com artistas, personagens e até outras marcas de setores variados como a Pringles. As estratégias adotadas pela Crocs em 2023 resultaram em um amento de 47% na receita anual da marca, em comparação com o mesmo período de 2022.

Uma saída para a Crocs pode ser investir nos calçados fechados, que já fazem sucesso entre os fashionistas. Criar versões mais simples que mantenham a proposta prática e confortável pode mudar a imagem da marca entre as instituições e docentes.