Alerta: Saúde do Acre registra aumento de quase 12% nos casos de HIV em adultos

A Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) divulgou recentemente um boletim epidemiológico sobre infecções sexualmente transmissíveis, onde aponta que, até o final do mês de agosto, em 2024, o Acre teve 244 positivos para HIV em adultos.

No ranking, a capital do estado, Rio Branco, lidera o número de registros com 197, representando 80,74% deles, seguido de Sena Madureira com 10 (4,10%) e em terceiro lugar, Cruzeiro do Sul com 7 casos (2,87%). Dos números totais do estado, chama ainda atenção o fato de seis deles serem em gestantes.

Os dados representam um aumento em relação com anos anteriores, já que em 2022, foram registrados 223 casos, e no ano seguinte, 2023, 219, o que representa um aumento de 11,41%.