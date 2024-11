Se entregar casas, viadutos e obras essenciais, Bocalom não está fora da disputa pelo Governo em 2026

Ao se reeleger prefeito de Rio Branco no 1º turno das eleições deste ano, Tião Bocalom (PL), praticamente foi colocado no jogo da disputa pelo Governo em 2026. Afinal, se reeleger com a quantidade de votos que ele teve na capital – maior colégio eleitoral do estado -, não é algo a se descartar.

Além de ser colocado no tabuleiro, ele pode surpreender se conseguir colocar em prática alguns pontos cruciais presentes no seu plano de Governo.

Entre eles, obras consideradas essenciais para transformar Rio Branco em uma cidade inteligente. Basta começar pelo Elevado da Dias Martins, colocado como o primeiro viaduto da capital. Com o projeto praticamente concluído, Bocalom vai conseguir sanar um problema de tráfego na região que perdura por anos. Vale destacar que é um projeto de construção feito com recursos próprios. Sem dependência do Governo do Estado ou do Governo Federal.

Além disso, já há também em construção o projeto do Viaduto da AABB, conhecido por ser uma área de congestionamento quilométrico em Rio Branco.

Tudo isso são projetos pensados para melhorar a malha viária da capital, que não havia recebido intervenção há muito tempo.

Para completar, Bocalom direcionou olhos para o trânsito também em outras regiões da capital. A equipe da prefeitura já tem um projeto pronto para a construção de um segundo elevado, este, na rotatória do Horto Florestal, na Avenida Antônio da Rocha Viana, a dezenas de quilômetros do primeiro – o da Dias Martins.

Tudo isso, se concluído, será a vitrine da gestão de Bocalom e o principal trunfo para barganhar uma candidatura ao Governo.

Resolver outro problema crítico

A questão do abastecimento de água sempre foi o calcanhar de Aquiles dos prefeitos de Rio Branco. Com Bocalom não foi diferente. A questão é que o atual prefeito começou a concentrar esforços para resolver de vez o problema. A fórmula secreta foi simples. Aplicou investimentos não só na melhoria, mas principalmente na modernização do sistema.

Assim que foi reeleito, Bocalom logo apresentou uma série de novas bombas de captação para o sistema da ETA. Coisa que não era feita há mais de 20 anos. O sistema era constituído com máquinas e bombas da época do ex-prefeito Mauri Sérgio.

A principal proposta de Bocalom para o sistema de água é o abastecimento 24 horas por dia em todas as regionais de Rio Branco. Se conseguir cumprir, será o primeiro prefeito da história a conseguir o feito. Mais um motivo para sua aprovação disparar e mirar o Governo.

Olhos na habilitação

Está previsto ainda para 2025 a entrega de mais de 2 mil casas de moradias habitacionais de Rio Branco, que serão destinadas às famílias em situação de vulnerabilidade social e para aquelas que vivem em áreas de risco em enchentes na capital.

Boa parte será construída com recursos próprios e outras em parceria com o Governo Federal, por meio do Minha Casa, Minha Vida.

Rio Branco não tem entrega de casas populares há anos. Seria outra vitrine de Bocalom. Tudo isso antes de completar 8 anos à frente da prefeitura.

Agradecimento especial

A Prefeitura de Rio Branco tem milhões de recursos prontos para serem executados. Boa parte desse montante foi capitaneado pelo senador Marcio Bittar, enquanto era relator do Orçamento Geral da União.

Por isso o prefeito Tião Bocalom tem ele como principal aliado. As principais obras da prefeitura só serão colocadas em prática em razão da destinação de emendas de Bittar. É uma parceria que deu certo.

Aliança praticamente formada

Vale a pena destacar que caso Bocalom concorra realmente ao Governo, quem assume a prefeitura é o vice-prefeito Alysson Bestene, que se assumir, consegue preparar terreno tranquilamente para uma reeleição em 2028. Seria o caminho mais favorável para a união Governo e Prefeitura. A união mais forte de Gladson, Bocalom, Bittar e Mailza.

Amizade forte

Falando em Mailza, a atual vice-governadora tem uma relação bem próxima com o prefeito Tião Bocalom. Caso não seja candidata, é ele o candidato mais provável a ter o seu apoio. É só lembrar de 2020. Mailza foi a principal defensora da candidatura de Bocalom no Progressistas.

O jogo pode virar a qualquer momento

Mas tudo isso são apenas especulações. O resultado final desse imbróglio só terá o ultimato com a decisão do governador Gladson Cameli sobre quem será seu candidato na sucessão. O apoio dele é essencial para o postulante ao cargo nas próximas eleições estaduais.