Secretário de Gladson se casa com publicitária em cerimônia discreta; VÍDEOS E FOTOS

Ítalo Lopes e Andréa Fontes celebraram o casamento nesta sexta-feira (22) em cartório de Rio Branco; declarações de amor marcaram o momento.

O secretário de Obras Públicas do Acre, Ítalo Lopes, que integra a gestão do governador Gladson Cameli, oficializou sua união com a publicitária e marqueteira Andréa Fontes em uma cerimônia reservada, realizada nesta sexta-feira (22), em um cartório de Rio Branco.

O momento, marcado pela simplicidade, foi compartilhado nas redes sociais do casal. Em uma publicação no Instagram, Andréa fez uma declaração apaixonada ao marido:

“Que dia, que vida, que pessoa, que ser humano, que amor incrível esse nosso! Você ilumina o meu dia e quero que continue a iluminar a minha vida para sempre. Viva o nosso amor, nossa construção diária! Te amo, meu sol, MEU MARIDO!”

Amigos íntimos do casal também divulgaram cliques do evento e aproveitaram para deixar mensagens de carinho e felicitações.

Veja fotos:

Veja a publicação na íntegra: