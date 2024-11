Seleção Brasileira sai na frente, mas cede empate contra a Venezuela

O Brasil foi até o estádio Monumental de Maturín enfrentar a Venezuela pela 11ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Fora de casa, a Seleção Brasileira comandada por Dorival Júnior começou vencendo, mas cedeu o empate.

A primeira etapa foi de superioridade da Seleção Brasileira, que terminou a primeira metade do duelo vencendo por 1 x 0 com gol de falta anotado por Raphinha.

Com o gol, o atacante chegou ao 15º tento na temporada, sendo três pela Seleção. Raphinha, um dos brasileiros de destaque na Europa, também soma oito assistências em 20 jogos.

Além da bola na rede, o Brasil criou outros oportunidades de gol. O goleiro Romo, da Venezuela, foi exigido em finalizações de Gerson e Vinicius Jr, impedindo um placar mais elástico da Amarelinha.

No entanto, aos 40 segundos do segundo tempo, a Venezuela chegou ao empate. Em chute de fora da área de Segovia, que tinha acabado de entrar no jogo, a equipe da casa igualou o placar.

O Brasil não se abateu e em lançamento em profundidade para Vini Jr, o camisa 7 foi derrubado dentro da área. Após revisão do VAR, o pênalti foi marcado.

Com a chance de marcar o segundo gol do Brasil, Vini Jr. desperdiçou a cobrança. O goleiro da Venezuela pulou para fazer a defesa e, no rebote, o atacante acabou finalizando para fora.

Com o empate prevalecendo, a Seleção Brasileira subiu para a 3ª posição com 17 pontos. Porém, o Uruguai, 4º colocado com 16, ainda joga nesta sexta-feira (15/11) contra a Colômbia.

O próximo compromisso da equipe de Dorival Júnior é na próxima terça-feira (19/11), às 21h45, na Arena Fonte Nova, em Salvador, contra o Uruguai.