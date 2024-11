Sem Neymar e Endrick, Dorival convoca seleção brasileira para Eliminatórias da Copa

O técnico Dorival Junior convocou a seleção brasileira, nesta sexta-feira (1º), para os próximos dois jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. A lista com os 23 convocados foi divulgada em coletiva de imprensa realizada na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

O Brasil, que está em quarto lugar nas Eliminatórias, enfrenta a Venezuela e o Uruguai nos dias 14 e 19 de novembro, pelas 11ª e 12ª rodadas, respectivamente. A primeira partida acontece fora de casa, no estádio Monumental de Maturín, em Maturín. Já o confronto contra os uruguaios vai ser com o apoio da torcida brasileira na Arena Fonte Nova, em Salvador.

Para os dois jogos, Dorival fez mudanças importantes, com relação às últimas convocações. Endrick, por exemplo, atuando no Real Madrid, ficou de fora. Já Estêvão, joia palmeirense, está na lista de atacantes de Dorival. Gabriel Martinelli, do Arsenal, que esteve com a seleção na última Data Fifa também ficou de fora desta vez. Quem entrou no lugar foi Murillo, zagueiro do Nottingham Forest.

A comissão técnica decidiu não convocar Neymar, que acabou de voltar aos gramados com o Al-Hilal após se recuperar de uma grave lesão no joelho. Ele deve voltar a vestir a amarelinha em 2025

Veja a lista de convocados para a seleção brasileira:

Goleiros: Bento (Al-Nassr), Ederson (Manchester City) e Weverton (Palmeiras)

Laterais: Danilo (Juventus), Vanderson (Monaco), Abner (Lyon) e Guilherme Arana (Atlético-MG)

Zagueiros: Eder Militão (Real Madrid), Gabriel Magalhães (Arsenal), Marquinhos (PSG) e Murillo (Nottingham Forest)

Meio-campistas: André (Wolverhampton), Andreas Pereira (Fulham), Bruno Guimarães (Newcastle), Gerson (Flamengo), Lucas Paquetá (West Ham) e Raphinha (Barcelona)

Atacantes: Estêvão (Palmeiras), Igor Jesus (Botafogo), Luiz Henrique (Botafogo), Rodrygo (Real Madrid), Savinho (Manchester City) e Vinicius Junior (Real Madrid)