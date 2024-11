Sesc apresenta III Mostra de Teatro com apresentações gratuitas em dezembro; veja detalhes

O Serviço Social do Comércio (Sesc) apresenta a sua III Mostra de Teatro, que acontecerá no teatro da arena do Sesc Centro, nos dias 7, 8 e 10 de dezembro, com apresentações teatrais dos alunos dos cursos de teatro disponibilizados pelo local.

No primeiro dia, as peças começam às 17h, com as apresentações Sonhos e Descoberta, seguido por Pluft, O Fantasminha , às 18h e Alice no País das Maravilhas às 19h30.

A segunda data de apresentação também se inicia às 17h, com as apresentações de Sonhos e Descoberta, seguido por Pluft, O Fantasminha às 18h, desta vez encerrando a noite com A Vida em Seis Recortes.

A última noite se inicia às 18h40 com Pluft, O Fantasminha, encerrando com Alice no País das Maravilhas às 20h.

A professora responsável pelas apresentações, Vanessa Sousa, contou um pouco sobre cada uma delas.

“Teremos várias apresentações (…) Sonhos é uma peça curta, das crianças de cinco a oito anos, temos Descoberta e Imitose. A turma de nove aos 14, uma dessas turmas faz Alice no País das Maravilhas e Pluft”.

Sousa explica ainda que A Vida em Seis Recortes é na verdade um conjunto de monólogos.

“São vários monólogos da turma dos adultos, cada um tem seu tempo e seu emprego, então nem sempre conseguimos juntar todos. Esta não é uma peça de classificação livre, é a partir dos 15 anos, por conter palavrões, alguns duplos sentidos, mas as outras são livres”, ressalta ela sobre as faixas etárias indicativas.

O evento será gratuito e aberto ao público. Para aqueles que tiverem interesse em participar, basta fazer sua reserva através do link (clique aqui). O formulário estará aberto até o dia 30 de novembro, ou enquanto ainda existirem ingressos disponíveis.