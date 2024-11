Sete novas equipes da Estatégia da Saúde da Família são credenciadas no Acre; entenda

O Ministério da Saúde, como medida de fortalecimento da Estratégia da Saúde da Família (ESF), credencia um grupo de sete novas equipes de saúde para atuarem no estado do Acre. Ao todo, 2.363 novas equipes foram credenciadas ao redor do país.

O governo federal investiu R$854 milhões no projeto, sendo a primeira parcela de investimento já no ano de 2024, representando R$130 milhões, e a segunda parcela para o ano de 2025, com R$724 milhões.

Com o credenciamento a ESF os municípios podem receber incentivos federais para implantação e custeio dessas equipes, entretanto, os gestores precisam realizar o cadastro das equipes já formadas até dezembro de 2024.

O secretário de atenção primária, Felipe Proenço fala sobre possibilidades que surgem através do projeto.

“As portarias estão dentro do planejado pelo Ministério da Saúde para fortalecer e expandir a estratégia de Saúde da Família, a saúde bucal do Brasil Sorridente. Essas medidas possibilitam que os municípios efetivem essas equipes e passem a receber o custeio federal, de modo que, com isso, possamos atingir a meta de 80% de cobertura da saúde da família até 2026, e dentro da perspectiva de uma saúde da família com mais adequação ao tamanho da população e que consiga promover um cuidado integral e com ações no território”.

A região norte contou com 323 credenciamentos, nordeste com 476, centro oeste com 117, sudeste com 1.263 e sul com 187 novos credenciamentos.

As equipes de Saúde da Família são compostas minimamente por um médico, um enfermeiro, um auxiliar (ou técnico) de enfermagem e agente comunitário de saúde, com a possibilidade de acréscimo de um agente de combate às endemias, dentistas e auxiliares (ou técnicos) em saúde bucal.