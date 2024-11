Startup acreana é destaque na imprensa europeia durante maior evento de tecnologia da Europa

A Wood Chat, startup 100% acreana foi destaque na imprensa internacional durante a Web Summit 2024, maior evento de tecnologia da Europa que terminou nesta quinta-feira, 14, em Lisboa. Com UMA solução inovadora para a Amazônia a Wood Chat foi citada em matérias produzidas pelo UOL, no YahooNews (versão em inglês) e na GloboNews.

Através de sua inteligência artificial (IA), a empresa do Acre ajuda a solucionar problemas cruciais na Amazônia. “O WoodChat é um sistema que identifica tipos de madeira, e tudo é feito via WhatsApp. Nossa tecnologia é uma API verificada pelo Meta”, explicou Fernanda Onofre, fundadora do Wood Chat.

Ainda de acordo Onofre, o IA identifica o nome botânico das toras – corte da madeira transversal – auxiliando compradores de madeira a certificar a origem e a espécie das árvores. A tecnologia brasileira agora alcança o mercado internacional, principalmente Europa e nos Estados Unidos, os maiores importadores de madeira amazônica.

“O DNA da madeira está justamente neste tipo de corte, então produzimos uma IA que fizesse esse reconhecimento e identifica o nome botânico, a origem da madeira e da família dela. Na nossa Floresta Amazônica temos entre 40 e 300 espécies por hectare, então imagina o tamanho da nossa diversidade”, acrescentou Onofre em entrevista a UOL.

Para o titular da Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), Assurbanipal Mesquita, a projeção da startup no cenário europeu orgulha todo o ecossistema de inovação do Acre. Ele parabenizou o Sebrae por proporcionar a experiência para 12 startups através de uma criteriosa seleção de empresas inovadoras com potencial de internacionalização.

“Os benefícios dessa primeira experiência para as startups acreanas são gigantes. As empresas conseguiram acesso melhor a financiamentos, além de acesso à tecnologia e mercado para escalar os seus produtos”, disse Mesquita.

O gestor lembrou o apoio dado pelo governador Gladson Cameli e o esforço coletivo das instituições governamentais desde a Seict, o trabalho da Fundação de Amparo a Pesquisa do Acre e da Agência de Negócios do Acre. Mesquita ressaltou ainda que ao explorar mercados em outros países, as startups ganham mais do que a possibilidade de novos clientes, “observamos uma contribuição de otimizar fluxo financeiro com moedas valorizadas”, frisou.

Case de sucesso

A startup acreana coleciona conquistas e premiações. É finalista do Capital Empreendedor, em São Paulo; está entre os 4 principais projetos selecionados no Sinapse Bio e obteve a maior nota (100) de todo o Brasil no InovAtiva,

O grupo liderado por Fernanda Onofre tem como objetivo, fortalecer a Wood Chat para ser referência como solução que contribui para um futuro mais sustentável, quer evoluir para uma fonte ainda mais rica de identificação botânica em 2025. A empresa espera superar lacunas entre nomes populares e científicos, promovendo maior compreensão profunda das espécies agrupadas por nome.