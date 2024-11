Suplemento de ômega 3 pode ajudar a combater a acne, diz pesquisa

A acne é uma doença multifatorial e altamente prevalente nos consultórios de dermatologia, caracterizada pelo surgimento de cravos e espinhas tanto no rosto quanto no corpo. Segundo um estudo publicado na revista científica Journal of Cosmetic Dermatology, a suplementação de ômega 3 pode ajudar a combater o quadro.

Saiba como o ômega-3 ajuda combater a acne

O intenção do estudo foi elevar os níveis de EPA (ácido eicosapentaenoico) e DHA (ácido docosahexaenoico) em pacientes com acne por meio de intervenção alimentar e suplementação, e observar os efeitos clínicos na pele.

Ao longo de 16 semanas, 23 pacientes com acne com comedões e 37 sujeitos com acne papulopustulosa aderiram a uma dieta mediterrânea e incorporaram suplementação oral de ômega 3. Os níveis de EPA/DHA no sangue foram monitorados por quatro visitas.

Os especialistas constataram que os alimentos ricos na gordura e suplementos de ômega 3 são altamente benéficos para pacientes com acne leve e moderada, o que diminui lesões inflamatórias e não inflamatórias de pele.

