Suspeitos de homicídio em distribuidora no interior do Acre são presos em menos de 24 horas

A Polícia Civil de Brasiléia, no Acre, agiu rápido e prendeu três adultos e apreendeu um adolescente suspeitos de um homicídio ocorrido na tarde de domingo (17) em uma distribuidora de bebidas na cidade.

O crime, que chocou a comunidade local, aconteceu enquanto a vítima comprava cerveja no estabelecimento. Um funcionário da distribuidora também foi atingido, mas passa bem.

As investigações, que começaram na noite de domingo, culminaram na localização dos suspeitos em uma residência no km 26 da BR-317, sentido Assis Brasil. No local, a polícia apreendeu a arma utilizada no crime, uma pistola Taurus .380, um simulacro de arma de fogo e munições.

Segundo o delegado Dr. Erick Maciel, as investigações preliminares indicam que a motivação do crime está relacionada a conflitos entre membros de organizações criminosas que atuam na região, evidenciando uma rivalidade crescente. A rápida resposta da equipe foi crucial para garantir a responsabilização dos envolvidos.

A Polícia Civil continua as investigações para elucidar completamente o caso e evitar novos episódios de violência na região.