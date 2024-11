Tiktoker, ex-balconista e vereador eleito: quem é Rick Azevedo, idealizador de movimento contra a escala 6×1

Em meio à pressão das redes sociais desde o último fim de semana, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da deputada Erika Hilton (PSOL-SP) conseguiu mais adesão entre os parlamentares para ser levada a discussão na Câmara . O texto foi apresentado em maio deste ano, encampando a bandeira do Movimento Vida Além do Trabalho (VAT), liderado por Rick Azevedo.

Natural do Tocantins e vereador eleito no Rio de Janeiro no mês passado, Rick Azevedo tem 30 anos e ganhou visibilidade em setembro de 2023, com a publicação de um vídeo no TikTok em que ele se posicionava contra o regime CLT. O ex-balconista de farmácia desabafa sobre a carga de 44 horas semanais de trabalho.

“Eu tô aqui revoltado com essa escala 6×1. (…) Quando é que nós da classe trabalhadora iremos fazer uma revolução nesse país relacionada à escala 6×1? É uma escravidão moderna, ultrapassada. Eu fico pensando: eu que não tenho filho, não tenho nada, sou sozinho, não dá para fazer as coisas. Imagina quem tem filho, tem marido, tem casa para cuidar?”, postou indignado à época.

Em pouco tempo o conteúdo ganhou visibilidade — atualmente, a postagem conta com mais de 140 mil curtidas e 1,2 milhão de visualizações.

“A gente não pode deixar que esse regime escravocrata continue nos escravizando porque estamos acomodados. Eu não passo fome porque tenho uma mãe que me socorre e tenho outras fontes, mas tem gente que trabalha e não tem o que comer. Estamos vivendo escravidão na pele sem fazer nada”, afirmou o Rick na ocasião.

O vídeo foi publicado em 13 de setembro de 2023, na parte da manhã, enquanto o agora vereador eleito estava a caminho do trabalho. Com o celular desligado durante o expediente, só se deu conta da repercussão que o seu post alcançou na internet quando ligou o aparelho e viu milhares de mensagens chegando.

O que era para ser apenas um desabafo nas redes sociais mudou completamente a vida de Rick Azevedo. Logo depois, decidiu criar um grupo no WhatsApp para programar ações com os apoiadores. Em menos de uma semana, a comunidade, que recebia até 2 mil pessoas, lotou. O nome do movimento foi criado junto com esses aliados. Entre várias sugestões, a sigla “VAT (Vida Além do Trabalho)” trouxe a definição do que ele defendia no vídeo.

Com o nome escolhido, Rick buscou orientação com especialistas para os próximos passos e teve a ideia de elaborar um abaixo-assinado que, ao ser lançado nas redes sociais, recebeu só na primeira semana 50 mil assinaturas. Atualmente, a iniciativa já soma mais de 1,3 milhão de adesões. Após o sucesso da petição, o político foi para as ruas e elaborou atos de panfletagens.

O movimento cresceu e a luta ganhou apoio da deputada Erika Hilton (PSOL) que, em 1º de maio, Dia do Trabalhador, apresentou ao Congresso uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) solicitando uma revisão da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). O objetivo principal é reduzir a jornada de trabalho no Brasil.

Em outubro, Rick acabou se tornando o vereador mais votado do PSOL no Rio nas eleições deste ano, sendo o 12º na colocação geral. Com mais de 200 mil seguidores no Instagram, ele obteve 29.364 votos de eleitores da cidade.

Após a viória, o tiktoker agradeceu, através das redes, por todo apoio recebido e ressaltou que continuará atuando em prol de melhores condições de vida para os trabalhadores.