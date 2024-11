Tipos de whey protein: saiba as diferenças e como escolher o melhor para você

O whey protein é um dos suplementos mais populares no mundo da nutrição esportiva, especialmente por sua alta concentração de proteínas de rápida absorção, essencial para a recuperação muscular, ganho de massa magra e melhoria do desempenho físico. Ele é derivado do soro do leite e é considerado uma proteína completa, contendo todos os aminoácidos essenciais que o corpo não consegue produzir.

Ao escolher um whey protein, é importante saber que existem diferentes tipos no mercado, cada um possui características distintas em termos de processamento, composição e absorção. Saber diferenciar entre eles ajuda a alinhar o suplemento com os objetivos de treino e as necessidades nutricionais. Vamos conhecer os principais tipos:

1.Whey Protein Concentrado (WPC) : Esse é o tipo mais básico e menos processado de whey protein. Ele contém entre 70% e 80% de proteína, com o restante composto por carboidratos, gorduras e lactose. Por ser menos filtrado, mantém parte dos nutrientes do leite e é uma opção mais econômica. É indicado para pessoas que buscam um suplemento de boa qualidade para ganho de massa muscular e para complementar a ingestão de proteínas diárias. No entanto, pessoas com intolerância à lactose devem ter cautela, pois o WPC ainda contém vestígios dela.

Concentração de Proteína : 70% a 80%.

: 70% a 80%. Características : Contém pequenas quantidades de carboidratos e gorduras, além de um pouco de lactose.

: Contém pequenas quantidades de carboidratos e gorduras, além de um pouco de lactose. Vantagens : É o tipo mais acessível e indicado para quem quer aumento de massa muscular.

: É o tipo mais acessível e indicado para quem quer aumento de massa muscular. Uso Ideal : Boa escolha para iniciantes e pessoas sem intolerância à lactose.

2. Whey Protein Isolado (WPI) : O whey isolado passa por uma filtragem mais avançada, removendo quase toda a gordura e carboidratos, o que eleva a concentração de proteínas para cerca de 90% ou mais. É uma boa opção para quem deseja uma fonte de proteína pura e de rápida absorção, ideal para consumir logo após o treino. Além disso, pessoas com intolerância leve a moderada à lactose geralmente toleram bem o whey isolado, pois ele tem baixos níveis de lactose.

Concentração de Proteína : 90% ou mais.

: 90% ou mais. Características : Menor quantidade de carboidratos, gorduras e lactose, o que facilita a digestão.

: Menor quantidade de carboidratos, gorduras e lactose, o que facilita a digestão. Vantagens : Absorção rápida, ideal para pessoas com leve intolerância à lactose.

: Absorção rápida, ideal para pessoas com leve intolerância à lactose. Uso Ideal : Consumido logo após o treino, quando o corpo precisa de uma proteína mais pura.

3. Whey Protein Hidrolisado (WPH) : O whey hidrolisado passa por um processo adicional chamado hidrólise, que quebra as proteínas em menores fragmentos, facilitando a digestão e a absorção. Esse tipo é frequentemente utilizado por atletas de alto desempenho, pessoas com problemas de digestão, ou aqueles que buscam uma absorção ultra-rápida para maximizar a recuperação muscular pós-treino. É também uma boa alternativa para quem possui intolerâncias mais graves, pois o processo de hidrólise reduz ainda mais a lactose e outros potenciais alérgenos.

Concentração de Proteína : Alta, semelhante ao isolado.

: Alta, semelhante ao isolado. Características : Proteína “pré-digerida”, facilitando a absorção e a digestão.

: Proteína “pré-digerida”, facilitando a absorção e a digestão. Vantagens : Absorção ultrarrápida, boa opção para atletas de alta performance e pessoas com digestão sensível.

: Absorção ultrarrápida, boa opção para atletas de alta performance e pessoas com digestão sensível. Uso Ideal : Para quem precisa de recuperação muscular imediata ou tem intolerância severa à lactose.

Qual tipo de whey protein escolher?

A escolha entre os tipos de whey protein depende dos objetivos pessoais, das necessidades dietéticas e até mesmo do orçamento. Para quem está iniciando na suplementação e buscando uma opção de custo-benefício, o whey concentrado é interessante. Para aqueles que buscam alta pureza e têm alguma sensibilidade à lactose, o whey isolado é uma boa escolha. E para quem precisa da máxima absorção com menos impacto digestivo, o whey hidrolisado é o mais indicado.

Essa divisão ajuda a desmistificar a ideia de que existe um “melhor” tipo de whey protein universal. A escolha do produto certo depende de fatores específicos e pode ter um impacto direto na eficácia do suplemento dentro do planejamento nutricional.

A escolha do tipo de whey protein depende dos objetivos e das necessidades individuais. Contar com a orientação de um nutricionista é essencial para adaptar a suplementação ao plano alimentar de forma segura e eficaz, garantindo que o whey contribua para a saúde e o desempenho físico de maneira adequada.

*COLUNA NUTRIÇÃO EM PAUTA / LUANA DINIZ NUTRICIONISTA – CRN7 16302

Nutricionista e atleta, formada pela Universidade Federal do Acre, pós-graduada em nutrição clínica esportiva. Trabalha com atendimento clínico nutricional em parceria com a loja de suplementos Be Strong Fitness e é colunista do ContilNet em assuntos sobre alimentação e sua correlação com saúde e bem-estar.

Instagram: @luanadiniznutricionista

Contato: (68) 99973-0101

Para mais informações: linklist.bio/luanadiniznutricionista