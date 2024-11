“Não é o crítico que importa, nem aquele que mostra como o homem forte tropeça, ou onde o realizador das proezas poderia ter feito melhor. Todo o crédito pertence ao homem que está de fato na arena, cuja face arruinada pela poeira, pelo suor e pelo sangue; aquele que luta com valentia; que erra e tenta de novo e de novo; que conhece o grande entusiasmo, a grande devoção”, diz a citação.

Por fim, o bilhete falou sobre o ato de falhar. “Aquele que se consome em uma causa justa; que ao menos conhece, ao fim, o triunfo de sua realização, e aquele que, na pior das hipóteses, de falhar, ao menos falhará agindo excepcionalmente, de modo que seu lugar não seja junto às almas frias e tímidas que não conhecem vitória ou derrota”, encerrou.

Tom Brady ficou atordoado com nova gravidez de Gisele, diz site

Tom Brady teria ficado “atordoado” com a notícia da gravidez de Gisele Bündchen, que espera um bebê com o namorado Joaquim Valente, segundo o Page Six.

“Tom sabia que as coisas eram sérias entre Gisele e Joaquim, mas ele nunca imaginou que eles teriam um filho juntos”, disse uma fonte ao veículo internacional.

“Simplesmente não era algo que estava em seu radar. Então, quando Gisele deu a notícia a ele, ele ficou chocado, para dizer o mínimo”, completou.

Após o choque inicial, o atleta se acostumou com a ideia e estaria feliz por Gisele. “No final das contas, o único foco de Tom é nos filhos e na carreira. O que Gisele decide fazer com a própria vida não é da conta dele”.