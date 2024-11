Torcedor grava compra de cabeça de porco lançada em campo no clássico Corinthians x Palmeiras; assista

Foi no momento da cobrança de escanteio de Raphael Veiga, aos 28 minutos da etapa inicial, que o pedaço do animal morto precisou ser retirado da linha que divide o campo, por Yuri Alberto. A Polícia Civil investiga como o torcedor entrou em campo com a cabeça e quem foi o responsável por atirá-la em campo. Rafael comprou a peça suína no Mercadão de São Paulo.

Após o apito final, o atacante do Corinthians comentou sobre a situação. Ele afirma quase ter achado que era um almofada e quase se lesionou ao chutar a cabeça do porco.

— Eu quase quebrei o pé. Pensei que era tipo uma almofada, ou alguma coisa, fui tirar com o pé assim, mas não fui arrastar, mas meio que dar um chute para ir um pouco longe. E era a cabeça de porco, cara. Quase machuquei o pé, mas vamos embora, vamos embora. Foi uma situação bem diferente — disse Yuri Alberto ao repórter da Globo no final do confronto.

Em nota enviada ao GLOBO, a Polica Civil afirmou que agentes da Delegacia de Polícia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva (Drade) que atuaram na partida identificaram dois torcedores que arremessaram uma sacola plástica com a cabeça de um animal em direção ao gramado. A dupla foi detida, autuada por provocação de tumulto e encaminhada ao Juizado Especial Criminal (Jecrim), onde foi registrado um Termo Circunstanciado (TC). A corporação requisitou as imagens das câmeras de segurança ao clube para esclarecer a dinâmica do ocorrido.