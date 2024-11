Trabalhador é vítima de descarga elétrica enquanto realizava reforma de residência em Rio Branco

Um trabalhador de 41 anos foi vítima de uma descarga elétrica no final da manhã deste sábado (23), no km 7 do Ramal Mucura, na região do Apolônio Sales, na zona rural de Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, o homem estava reformando uma casa quando, de forma acidental, pisou em um fio de energia elétrica. Com o choque, a vítima caiu no chão desmaiada.

Rapidamente, colegas de trabalho acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte avançado para prestar os primeiros atendimentos.

Após estabilizar o quadro clínico do homem, ele foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde estável, porém, segue desorientado.