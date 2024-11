Trabalhador tem mão sugada por motor de trator e vai parar no pronto-socorro

O trabalhador Rosélio de Jesus Silva, 47 anos, ficou gravemente ferido após ter a mão sugada pelo motor de uma retroescavadeira na tarde desta quarta-feira (21), em uma propriedade rural localizada no Ramal Tropeira, a cerca de 20 km de Vista Alegre do Abunã e mais 30 km de ramal, no estado de Rondônia.

Segundo informações de testemunhas, Rosélio realizava a manutenção do motor da retroescavadeira, que estava ligada, quando, de forma inesperada, a hélice do motor quebrou e sugou sua mão esquerda. No acidente, a vítima sofreu uma fratura exposta na mão e foi levada de caminhonete até o hospital de Vista Alegre do Abunã para receber os primeiros atendimentos.

Devido à gravidade da lesão, Rosélio foi transferido para o pronto-socorro de Rio Branco, onde se encontra em estado de saúde estável.