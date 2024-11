Treinador do Atlético-MG lamenta derrota, mas justifica irregularidade no Brasileirão

Gabriel Milito sofreu mais um revés no Campeonato Brasileiro. O time completou três rodadas sem vencer, e estacionou no 10º lugar. A última vitória no Brasileirão foi há quase um mês, no 2 a 1 sobre o Grêmio. A irregularidade na competição frustra o treinador do Atlético-MG, mas o comandante justifica o momento.

– Claro que as derrotas afetam muito. Não esperávamos a derrota de hoje, mas foi o que aconteceu e isso não pode ser negado. (…) É claro que no campeonato (Brasileiro) não conseguimos obter o resultados que obtivemos nas Copas. Gostaria de trabalhar muito para que isso aconteça, que tenhamos essa mesma regularidade, mas até agora não foi possível.

O treinador ressaltou que o time conseguiu chegar à duas finais de Copas (do Brasil e Libertadores), mas que só foi possível pelas decisões de mudar a equipe para disputar Brasileirão e os demais campeonatos.

– Alguns jogos deveríamos ter vencido, mas sei que se jogássemos sempre com o mesmo time, não estaríamos nas finais, não estaríamos nas finais para jogar a tripla competição com um desgaste físico e mental muito grande. Então é forçado a mudar, mas claramente somos duas equipes: uma equipe quando somos todos, uma equipe diferente quando não somos todos.

Na partida desta quarta, em que o Atlético-MG perdeu para o lanterna Atlético-GO por 1 a 0, Milito entrou com os titulares de Libertadores Deyverson e Fausto Vera – ambos não podem jogar Copa do Brasil. Rubens que foi opção no time de domingo, contra o Flamengo, também entrou no jogo em Goiânia. No decorrer da partida, Otávio, Guilherme Arana e Zaracho entraram para tentar ajudar a equipe.