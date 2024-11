Ufac abre inscrições para novo processo seletivo; veja detalhes

A Universidade Federal do Acre (UFAC) anuncia a realização do novo Processo Seletivo que tem por objetivo a formação de cadastro reserva de Professor Substituto, por tempo determinado.

De acordo com o edital, as oportunidades são para as seguintes áreas:

Campus Universitário de Rio Branco

Centro de Ciências Biológicas e da Natureza – CCBN: Produção e Clínica Médica de Suínos e Aves; Química Orgânica; Ensino de Física;

Campus Universitário de Cruzeiro do Sul

Centro de Educação e Letras – CEL: Humanidades; Biologia.

Para concorrer a uma das oportunidades é necessário que o candidato tenha graduação na respectiva área em que pretende atuar.

Ao serem admitidos, os profissionais deverão cumprir jornadas de 20 a 40 horas semanais e contarão com remuneração mensal de R$ 2.437,59 a R$ 3.412,63, além de auxílio-alimentação no valor de R$ 500,00 a R$ 1.000,00 e retribuição por titulação de R$ 243,76 a R$ 2.943,39.

Procedimentos para participação

Para participar, os interessados devem efetuar as inscrições a partir das 12h do dia 8 de novembro de 2024 até as 23h59 do dia 17 de novembro de 2024, pelo site da UFAC, mediante o pagamento da taxa no valor de R$ 80,00.

Os candidatos que se enquadram nos critérios especificados no edital podem solicitar a isenção da taxa de inscrição no dia 11 de novembro de 2024, até às 23h59.

A seleção dos candidatos será realizada por meio de prova escrita, prova prática, prova didática, seminário e entrevista, de acordo com os critérios de pontuação estabelecidos no edital.

O prazo de validade do Processo Seletivo é de um ano, contado a partir da data de assinatura do primeiro contrato, podendo ser renovado por igual período.

Mais detalhes podem ser encontrados no edital completo, disponível em anexo.

