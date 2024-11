URGENTE: Caminhão do exército cai de ribanceira na BR-364 e mata militar do Acre

A Polícia Rodoviária Federal fez o registro no início da tarde desta sexta-feira (15), de um gravíssimo acidente de trânsito, em que um caminhão do exército brasileiro com vários militares na parte de trás caiu em uma ribanceira na ponte do Caracol as margens da BR-364. Na ocorrência, um deles morreu esmagado pelo veículo.

Segundo informações, uma ambulância do próprio exército esteve no local onde o médico pode constatar que a vítima já estava em óbito e os demais militares feridos foram levados para UPA de Jaci-Paraná.

A Polícia manteve o local preservado e solicitaram a perícia criminal junto com o rabecão para fazer os procedimentos de praxe e após a conclusão o corpo será encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

De acordo com testemunhas, o veículo seguia em comboio com outros sete caminhão, além de um ônibus transportando militares que estão em missão e seguia para o Estado do Acre. A perícia irá apontar as causas do acidente.

Conforme reportagens de Rondônia, o militar que morreu era natural da capital do Acre, Rio Branco.