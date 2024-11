URGENTE: corpo em estado avançado de decomposição é encontrado próximo à Ponte Metálica

O corpo, possivelmente de uma mulher, foi encontrado enganchado em balseiros dentro do Rio Acre, na tarde desta segunda-feira (11), embaixo da Ponte Juscelino Kubitschek, conhecida popularmente como Ponte Metálica, no Centro de Rio Branco.

O cadáver foi encontrado por populares que passavam no local e estava preso no pilar da ponte metálica, nos balseiros, dentro do Rio Acre.

A Polícia Militar foi acionada via COPOM e, quando a guarnição policial chegou ao local, confirmou a informação recebida. Militares do Corpo de Bombeiros do 2° Batalhão foram acionados, e o Batalhão Náutico esteve no local para resgatar o corpo.

A área foi isolada pelos policiais militares, que solicitaram a presença da perícia criminal e dos auxiliares de necropsia do Instituto Médico Legal (IML). Após os trabalhos periciais, o corpo foi encaminhado ao IML para exames cadavéricos.

Agentes da Polícia Civil, da Equipe de Pronto Emprego (EPE), colheram as primeiras informações, e o caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).