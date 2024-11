Vaca nelore bate recorde e se torna a mais valorizada do mundo: R$ 24 milhões

A vaca nelore Carina FIV do Kado, de quase três anos de idade, bateu um novo recorde de valorização da raça nesta sexta-feira (22). No leilão Cataratas Collection, realizado em Foz do Iguaçu (PR), a matriz teve 25% de sua propriedade vendida à Nelore Syagri por R$ 6,015 milhões, alcançando assim a valorização total de mais de R$ 24 milhões, um recorde mundial.

O leilão Cataratas Collection foi promovido por Roberto Bavaresco, da RS Agropecuária e pela família Paulo Marques e Fabiana Marques, da Casa Branca Agropastoril.

O lance final da venda da porcentagem de Carina chegou a R$ 200.500 de parcela, com um total de 30 parcelas, cinco duplas e vinte iguais mensais.

A Nelore Syagri adquirindo a matriz por um valor que surpreendeu até os mais experientes do mercado. Além disso, essa aquisição demonstra a crescente valorização das matrizes no mercado de genética, com foco na obtenção de animais com alto valor genético, que são capazes de passar características superiores para as próximas gerações, garantindo maior produtividade e qualidade na carne produzida.

O leilão Cataratas Collection tem mais uma etapa neste sábado (23), a partir das 18h.