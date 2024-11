“Uma noite inesquecível”, diz Wanderley Andrade após confirmar show de Réveillon no Acre

O cantor Wanderley Andrade, um dos maiores nomes do pop brega do Brasil, está confirmado para se apresentar no Réveillon de Rio Branco, no estacionamento da Arena da Floresta. A notícia foi divulgada oficialmente pela equipe do Governo do Acre nesta quinta-feira (14). A expectativa é que o público acreano dance e cante ao som dos maiores sucessos do artista na virada do ano.

Além de Wanderley, outro grande nome da música brasileira também foi confirmado para a festa de Ano Novo em Rio Branco: o cantor Léo Magalhães. Ambos subirão ao palco no estacionamento da Arena da Floresta, prometendo uma noite inesquecível com muito sertanejo e pop brega, garantindo uma programação diversificada para todos os gostos.

Atualmente em turnê pelo Norte, Wanderley está passando por estados como Pará, Amazonas, Rondônia e Acre, levando seu carisma e sua energia contagiante para os fãs. Após essa turnê, o cantor ainda tem um compromisso de peso: ele será uma das atrações nacionais do renomado reality show “Rancho do Maia”, idealizado pelo empresário e influenciador Carlinhos Maia.

O reality, que será transmitido para os 32,5 milhões de seguidores de Carlinhos Maia no Instagram, promete dar muita visibilidade ao cantor, que compartilha da fama com influenciadores e artistas de destaque nacional.

Em entrevista exclusiva à coluna Douglas Richer, Wanderley Andrade falou sobre suas expectativas para o show no Acre e deixou uma mensagem especial para os acreanos. “Estou muito feliz de voltar ao Acre para essa grande festa. Preparem-se, porque vai ser uma noite inesquecível. Quero agradecer a todos pelo carinho e apoio que sempre recebo aqui no estado. Nos vemos na virada!” afirmou o cantor.

Veja hits: