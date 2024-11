“Vai ter de aguentar”, diz alvo de fala racista de Minerato

As redes sociais amanheceram completamente pasmas com áudios vazados atribuídos a Ana Paula Minerato, modelo e destaque da Gaviões da Fiel.

Em uma conversa com o rapper KT, a loira questiona o fato de ele ter ficado Ananda, cantora do grupo Melanina Carioca. A coluna não vai reproduzir as falas para não revitimizar a artista alvo das ofensas, mas pode afirmar que o conteúdo diz respeito ao seu cabelo, sua pele e vai além: usa de palavras pejorativas como tal.

Ananda, ao saber, foi às redes sociais e escreveu: “Insegura. Bonita por fora, mas feia por dentro”.

Em um vídeo nos stories, a cantora fez questão de deixar claro que irá tomar providências sobre o assunto. “Não tenho medo de você, não. Agora você vai ver o que arrumou. O buraco vai ser mais embaixo. E tu vai quer aguentar. Não foi mulher para falar?”.

Até o momento, Minerato não se manifestou sobre o assunto. A modelo trabalha também como radialista na Band FM, onde é esperada ao longo do dia.