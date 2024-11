Veja ranking das 10 músicas de Marília Mendonça mais tocadas nos últimos 5 anos

A cantora Marília Mendonça colecionou grandes sucessos, prêmios e recordes e deixou marcas na história do gênero sertanejo em pouco mais de uma década de carreira.

Entre interpretações e composições, a Rainha da Sofrência emplacou sucessos que foram frequentemente tocados no Brasil nos últimos cinco anos, como “Todo Mundo Menos Você”, “Troca de Calçada” e “Presepada”, e também as de sua autoria que mais foram regravadas, como “O Que Falta em Você Sou Eu” e “Até Você Voltar”.

De acordo com dados fornecidos pelo Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) à CNN, Marília possui 345 obras musicais e 482 gravações cadastradas no banco de dados da gestão coletiva da música no Brasil.

No total, a Rainha do Sertanejo lançou sete álbuns e 11 EPs, além de dezenas de singles.

Ela cantou ao lado de nomes do sertanejo como Maiara e Maraísa — com quem teve o projeto “Festa das Patroas” –, Dulce María, Anitta, Bruno & Marrone, Zezé Di Camargo, entre outros.

Maiara também já comentou que tem guardada mais de 30 músicas compostas com a Rainha que ainda não foram lançadas.

Segundo Wander Oliveira, empresário da cantora e dono do escritório musical Work Show, “continuamos com o trabalho como se Marília ainda estivesse conosco e, curiosamente, o faturamento continua. A Marília é uma artista que ainda gera renda. Ela não faz show, mas a parte digital dela é uma das mais rentáveis”.

A Lei dos Direitos Autorais (9.610/98), então, determina que até 70 anos após a morte do artista, o rendimento dessas obras fica com os herdeiros. A Rainha da Sofrência deixou um filho, Léo, 4, fruto de seu relacionamento com o cantor Murilo Huff.

Veja quais foram as músicas autorais de Marília Mendonça mais tocadas nos últimos cinco anos no Brasil

“Todo Mundo Menos Você” “Troca de Calçada” “Presepada” “Quero Você do Jeito Que Quiser” “A Flor e o Beija Flor” “Infiel” “De Quem é a Culpa” “Até Você Voltar” “Deprê” “Faça Ela Feliz”

Veja quais foram as músicas de autoria da Rainha da Sofrência mais regravadas