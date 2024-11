Vênus e Júpiter brilham no céu de Rio Branco nesta terça-feira; veja vídeo

Os moradores de Rio Branco foram agraciados com um espetáculo celestial único nesta terça-feira (19). Durante o pôr do sol, o planeta Vênus se destacou no céu, sendo o ponto mais brilhante no horizonte, logo após o Sol se pôr.

À medida que a noite avança, por volta das 21h, o planeta Júpiter aparecerá do outro lado do céu, brilhando intensamente e também se tornando um dos maiores destaques do céu.

Este fenômeno do planeta Vênus foi registrado em vídeo pelo meteorologista Davi Friale, que compartilhou a imagem do pôr do sol no Instagram.

Ainda perto do aparecimento do planeta Júpiter, Friale garante que ele será visível nas próximas horas e também durante a noite de quarta-feira (20).

O fenômeno oferece uma oportunidade rara para os acreanos observarem dois planetas brilhando no céu em um único dia.

Veja o vídeo: