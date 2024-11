Vereador eleito é condenado por violência doméstica e ameaça contra namorada de 17 anos

Em outubro deste ano, a Vara de Proteção à Mulher e Execuções Penais da Comarca de Cruzeiro do Sul condenou o vereador eleito Rosildo Correa, do PSD, de Porto Walter, interior do Acre, a 3 meses e 15 dias de prisão em regime aberto.

Ele foi condenado por lesão corporal dolosa, violência doméstica e ameaça contra a namorada. Na época, ela tinha 17 anos, em novembro de 2021.

Rosildo já foi presidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Porto Walter.

A agressão foi registrada na Delegacia do município. Na época, ela foi preso em flagrante. Pagou fiança de R$ 3 mil e foi liberado.

Ele vai cumprir a pena em regime aberto.