Viaduto da AABB deve ser inaugurado no 2º semestre de 2025, diz Bocalom; veja como está a obra

Durante visita às obras do viaduto da AABB, nesta segunda-feira (4), o prefeito Tião Bocalom (PL) declarou que o viaduto deve ser entregue no 2º semestre do ano que vem.

Em entrevista em coletiva, o prefeito destacou que os recursos federais da obra foram ‘travados’ após uma decisão do ministro do STF, Flávio Dino, que suspendeu as emendas chamadas RP9, destinadas pelo senador Marcio Bittar, enquanto era relator geral do orçamento. Com a decisão, a prefeitura precisou alocar recursos próprios para não paralisar a obra.

VEJA MAIS: Em visita ao viaduto da AABB, Bocalom diz que decisão de Dino ‘travou’ recursos da obra

“Estamos provando que quando a gente cuida do dinheiro público está aí o resultado. Uma obra que poderia estar parada há muito tempo e não parou”, disse.

O engenheiro responsável pela obra, Gerson Monteiro, explicou que no momento, 60% da fundação – parte mais complexa da obra – já foi finalizada e que o prazo deverá ser cumprido.

“Hoje a obra está em dia com o cronograma. Estamos iniciando os pilares e vigas. A ideia é até janeiro está concluindo todas as vigas, prontas”, disse.

Ao todo, de recursos próprios, a prefeitura já desembolsou cerca de R$ 4 milhões. A princípio, a emenda de Bittar é de R$ 25 milhões e deverá ser entregue no 2º semestre de 2025.

O prefeito concluiu anunciado que as obras do Elevado da Dias Martins, em frente ao Araújo Mix, devem ser finalizadas até o final deste ano.

Veja o vídeo especial: