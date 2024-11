Vice-governadora Mailza Assis lamenta morte de Flaviano Melo e presta condolências à família

A vice-governadora do Acre, Mailza Assis, usou suas redes sociais nesta quarta-feira (20) para manifestar pesar pela morte de Flaviano Melo, ex-governador, ex-deputado federal e ex-senador, que morreu aos 75 anos no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

Em seu pronunciamento, Mailza destacou a contribuição de Flaviano para o Acre, lembrando sua atuação em diferentes cargos públicos e seu comprometimento com a população.

“Flaviano Melo deixa um legado inestimável para o Acre, tendo sido ex-prefeito de Rio Branco por dois mandatos, ex-governador do estado, ex-senador pelo Acre e Deputado Federal. Sua trajetória no Partido do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) é marcada por dedicação à vida pública e pelo compromisso com o bem-estar dos acreanos”, afirmou a vice-governadora.

Além disso, Mailza expressou condolências à família e amigos, enfatizando o momento de dor e a necessidade de conforto espiritual. “Que Deus conforte os corações de todos e conceda forças para superar essa despedida”, concluiu.

Flaviano Melo será velado no Palácio Rio Branco a partir da noite desta sexta-feira (22) e será sepultado no sábado (23), no jazigo da família, no Cemitério São João Batista. Seus filhos, que moram no Canadá, estão vindo ao Acre para acompanhar as homenagens.