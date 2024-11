Vídeo: Andressa Urach realiza um de seus fetiches sexuais e comemora

Após passar mais de um ano buscando um parceiro ideal para realizar seu fetiche de transar com um cadeirante, Andressa Urach finalmente conseguiu. Na noite de terça-feira (5/11), a produtora de conteúdo adulto usou o Instagram para revelar que conseguiu encontrar um parceiro para gravar ao seu lado.

Em um vídeo, a influenciadora contou: “Quem me acompanha há mais de um ano, sabe que eu tenho um sonho. E eu luta pra encontrar esse sonho há muito tempo. E hoje eu vou realizar. Olha que coisa maravilhosa”, começou ela, mostrando seu parceiro de gravação.

Em seguida, o rapaz respondeu: “Vem cá, Andressa Urach. Senta pro Hotwheels, vem”, chamou Gabriel Brito. Logo depois, ela foi até o companheiro de trabalho da noite e festejou.

“Ai, Gab, tava sonhando com você. Ai, que delícia”, encerrou, saindo de “carona” na cadeira de rodas do humorista. Nos comentários, os seguidores reagiram:

“Diva, sempre incluindo todos”, afirmou um. “Kkkkkkkkkkkkkkk Caraca, kkkk o cara conseguiu kkkkkk”, postou outro. “Eu achando que ela ia tirar uma nave da concessionária 🤡😂”, escreveu uma terceira. “Andressa ensinando pro povo o que é inclusão”, analisou mais um.

Revelação do fetiche

Em setembro do ano passado, Andressa Urach voltou a causar alvoroço após revelar um novo fetiche. Ganhando rios de dinheiro com conteúdos adultos para uma plataforma, a ex-A Fazenda anunciou uma lista de pessoas com quem ela tem vontade de gravar fazendo sexo. Entre eles, ela citou cadeirante.

“Estava aqui pensando nas gravações da plataforma do Privacy, alguns fetiches que eu gostaria de realizar. Eu queria fazer vídeo com um casal, e também queria fazer vídeo com um cadeirante, com criadores de conteúdo”, contou Urach que já gravou com anão, freira e um rapaz “bem dotado”.

Andressa Urach ainda pediu para que os interessados mandem mensagens para seu filho, Arthur Urach, que é quem grava os conteúdos da mãe. “Então, se vocês conhecem alguns, enviem mensagem ao Instagram do Arthur, porque fica mais fácil dele visualizar, porque eu recebo muitas mensagens aqui no Instagram e não consigo visualizar”, falou.

Viralizou com sexo com anão

O nome de Andressa Urach foi parar na boca do povo, em agosto do ano passado, após um vídeo de sexo, publicado na plataforma de conteúdo adulto Privacy, vazar e viralizar nas redes sociais. Na cena, a modelo aparecia vestida de Branca de Neve, o fetiche de ter relações sexuais com um anão.

Dias antes do vídeo ganhar as redes, a ex-Miss Bumbum já havia compartilhado algumas fotos com Pistolinha, que apareceu nas cenas de sexo. “Amei os momentos com um homem pequeno”, escreveu ela.

Nos stories, ela também mostrou que estava em um quarto de motel, acompanhada do filho e de seu assessor. Na ocasião, ela contou que Arthur a gravaria nos conteúdos.

“Alugamos um quarto bonito para fazer a gravação do meu conteúdo no Privacy e hoje vou ter duas câmeras”, disse, demonstrando entusiasmo. “Olha quem veio comigo”, falou ao mostrar o filho. O DJ embarcou na vibe da mãe: “Isso vai dar o que falar”. Andressa Urach concordou: “Vai dar o que falar, como diz o Arthur. Arthur e Anderson vão gravar para mim hoje. Vocês não têm noção do que estamos preparando”.

Nas redes sociais, o conteúdo vazado da plataforma deu o que falar e dividiu opiniões. “Ainda bem que o pai pegou a guarda do outro filho. Fim dos tempos e triste demais ver uma mãe e filho chegarem a esse ponto de escrotidão”, detonou uma pessoa. “É um absurdo tão grande que não sei nem o que falar”, disse outra. “Povo criticando, mas tá lá procurando os vídeos no off (risos)”, completou uma terceira.