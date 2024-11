Vídeo: estudantes entram em pânico durante pegadinha de humorista; cena viraliza nas redes sociais

Nesta segunda-feira (11), uma pegadinha do humorista Jonas Machado, conhecido por suas esquetes de humor na internet, gerou uma confusão inesperada próximo a uma escola.

A ideia inicial era surpreender um grupo de estudantes, mas a brincadeira foi além do esperado quando Jonas fingiu estar sendo alvejado, o que fez os estudantes acreditarem que estavam diante de uma situação real de perigo.

A cena, que se desenrolou rapidamente, mostrou alunos em pânico, alguns correndo em várias direções, enquanto outros até pularam o muro da escola na tentativa de escapar do suposto “crime”.

Mochilas foram deixadas pelo caminho no susto, e o caos temporário só foi resolvido quando o humorista se aproximou e esclareceu que tudo não passava de uma pegadinha planejada.

O vídeo da situação logo viralizou nas redes, onde os internautas se divertiram com as reações inesperadas dos jovens, destacando a confusão e a rapidez com que cada um dos estudantes procurou um meio de escapar.

Veja o vídeo: