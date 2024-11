VÍDEO: mulher furta caixa de som de loja no Centro de Rio Branco em plena luz do dia

Uma mulher foi acusada de furtar uma caixa de som JBL Boombox, de cor verde, na loja Shopping do Lar, localizada no Centro de Rio Branco, na manhã desta sexta-feira (8), por volta das 11h40.

O furto foi registrado por câmeras de segurança do estabelecimento, e a loja já acionou as autoridades com um Boletim de Ocorrência para dar prosseguimento às investigações.

O registro oficial do ocorrido foi feito na noite desta sexta-feira, e o caso segue sob apuração das autoridades locais.

Segundo informações, a mulher teria deixado o local levando o produto sem efetuar o pagamento. A loja Shopping do Lar forneceu as imagens de segurança ao ContilNet para apoiar a investigação, e os vídeos devem ser analisados para confirmar a identificação da suspeita e os detalhes do furto.

As autoridades pedem que qualquer informação sobre o paradeiro do produto ou da pessoa envolvida seja reportada diretamente à polícia, colaborando para a resolução rápida do caso.

Veja o vídeo: