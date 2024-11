O brasileiro Neymar Jr. saiu de campo com dores na coxa durante o jogo entre Al-Hilal e Esteghlal FC Theran, nesta segunda-feira (4/11). O atacante ficou apenas 29 minutos em campo e teve que deixar a partida. Apesar do desfalque, o Al-Hilal venceu por 3 x 0. O jogo foi válido pela Liga dos Campeões da Ásia.

Veja momento da lesão:

O técnico Jorge Jesus tirou o jogador do banco no segundo tempo, mas o camisa 10 sentiu a lesão na perna esquerda. Este foi o segundo jogo desde que Neymar voltou de ruptura de ligamento cruzado anterior do joelho.

O Al-Hilal ainda avalia a gravidade da lesão do brasileiro, que antes de sair recebeu atendimento médico à beira do campo. As dores surgem no momento em que ele se estica para tentar dominar uma bola na áre adversária.