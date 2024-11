Vídeo: Rayssa Leal conquista etapa de Tóquio do street

A jovem Rayssa Leal levou o Brasil de volta ao topo do skate mundial, neste sábado (23/11). Ela venceu a etapa de Tóquio da Street League Skateboarding (SLS), principal liga de skate street do mundo. A brasileira de 16 anos desbancou a japonesa Coco Yoshizawa, considerada favorita por ser a atual campeã olímpica na modalidade.

Rayssa, bicampeã mundial, conquistou seu 11° título em etapas da SLS em sua 18ª final consecutiva, a maior sequência da história da liga entre homens e mulheres. Única representante do Brasil na competição feminina, A jovem brasileira venceu com uma pontuação de 30.7.

A japonesa Liz Akama ficou em segundo lugar, com 30.1, enquanto a campeã olímpica Coco Yoshizawa caiu para a terceira posição na última volta, que somou 29.4.

Com o resultado, Rayssa garantiu sua classificação antecipada para a final do Super Crown, que será realizada em São Paulo nos dias 14 e 15 de dezembro. A skatista busca o inédito tricampeonato entre as mulheres na competição.