Vídeo: Whindersson vira meme após dar soco no próprio rosto em luta

Whindersson Nunes lutou contra o indiano Neeraj Goyat na noite dessa sexta-feira (15/11) e, além de perder a disputa, ainda virou meme nas redes sociais. Isso porque ele tomou uma “sarrada” do adversário e até deu um soco em seu próprio rosto.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que Whindersson Nunes tenta dar um soco em Goyat, mas acaba batendo em seu próprio rosto. Veja:

Whindersson Nunes resumiu sua vida nesse golpe:

Dando um soco na própria cara 🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/GDcXj6sGJL — PÁTRIA MAMADA 🤣 PARÓDIA (@PATRIA_MAMADA_) November 16, 2024

“Whindersson gosta de apanhar mesmo, ele mesmo se bate”, brincou um internauta. “Whindersson Nunes resumiu sua vida nesse golpe: dando um soco na própria cara”, disse outro.

Luta de Whindersson

O comediante Whindersson Nunes perdeu para o indiano Neeraj Goyat pelo peso pena do boxe, nesta sexta, na noite de estreia no profissional do piauiense. O resultado a favor do experiente asiático foi por decisão unânime.

O primeiro round foi de Goyat, que deixou claro como a experiência fez a diferença. Whindersson Nunes acertou bons golpes e mostrou não se abalar com qualquer soco do indiano. No segundo assalto, o asiático acelerou o ritmo para levar a melhor mais uma vez e o brasileiro manteve a boa defesa.

Goyat protagonizou um momento diferente no terceiro round. Enquanto Whindersson estava no corner, o indiano fez gestos obscenos atrás do brasileiro. Contudo, nenhum ponto foi tirado do indiano, que levou mais um assalto. Portanto, o piauiense precisaria nocautear o adversário para vencê-lo nos próximos rounds.

O nocaute não ocorreu. Goyat apenas administrou a vitória nos dois últimos rounds, mais uma vez marcados por provocações. Os juízes votaram todos a favor do indiano.