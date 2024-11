Virginia se defende após críticas por festa da filha de seu motorista

Virginia Fonseca recebeu críticas após comparecer à festa de 15 anos da filha de seu motorista, Saraiva. Isso porque internautas criticaram a roupa que a influenciadora escolheu para o evento de Julia.

A esposa de Zé Felipe foi ao evento após passar o dia cumprindo agenda de trabalho e, por isso, usava uma blusa com a logo da WePink, sua marca de cosméticos.

Nos Stories, Virginia mostrou comentários de seguidores e disse que “existem dois tipos de pessoas no mundo”. “Máximo respeito. Seu dia totalmente corrido, trabalhou, deu atenção para as filhas, viajou, mas foi no ‘aniver’ dela!”, dizia um.