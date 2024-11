Wanderley Andrade confirma show no Rancho Maia de Carlinhos Maia e revela detalhes ao ContilNet

Na manhã desta sexta-feira (8), Wanderley Andrade, o “Rei do Brega”, compartilhou com exclusividade à coluna Douglas Richer, do ContilNet, detalhes emocionantes sobre o convite de Carlinhos Maia para se apresentar no “Rancho do Maia”. O influenciador, que recentemente publicou vídeos dançando clássicos de Wanderley, fez o convite em uma ligação da produção, surpreendendo o cantor e gerando grande expectativa para o show.

“Recebi a ligação dele, da produção dele, mas ele já tinha postado nos stories me convidando. Foi um convite maravilhoso, e eu já tenho a data. Vou para o Pará pois estou em turnê, e depois sento com a produção para definir como faremos o show. Tá tudo lindo! Tenho recebido ligações de todo o Brasil, e creio que vai ser uma apresentação inesquecível, reunindo os meus maiores sucessos para Carlinhos e seus convidados”, revelou Wanderley, ainda emocionado ao ContilNet.

Wanderley Andrade tem retribuído o carinho de Carlinhos Maia ao compartilhar nas redes sociais os vídeos do influenciador curtindo seus hits e já prometeu um repertório especial, com os grandes sucessos de sua carreira, para fazer dessa apresentação um momento inesquecível. A noite promete ser uma das mais marcantes do Rancho do Maia, atraindo olhares e corações de fãs de todo o Brasil.

Veja as apresentações do influenciador: